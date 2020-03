Ronaldinho rilasciato dopo otto ore di interrogatorio. L'avvocato: "Non ci sono restrizioni"

Ronaldinho Gaúcho e suo fratello Roberto sono stati rilasciati nel pomeriggio di ieri dopo un interrogatorio di circa otto ore. I due erano stati fermati la notte scorsa in Paraguay per essere entrati nel Paese sudamericano con passaporti falsi. Al momento, non c'è un'accusa precisa nei loro confronti, come ha dichiarato l'avvocato: "Non ci sono restrizioni. Il mio cliente ha risposto a tutte le domande della Procura della Repubblica e domani verificheremo tutti i dettagli"