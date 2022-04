Ronaldo: "Bella lotta per lo scudetto tra Milan, Inter e Napoli"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Fenomeno Ronaldo ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando anche la corsa Scudetto in Serie A che al momento vede coinvolte IInter, Milan e Napoli. Per il brasiliano, però, non è da scartare a prescindere neanche la Juventus, nonostante il ritardo accumulato: "E' una bella lotta, Inter, Milan e Napoli ma la Juventus non si può mai scartare. L'Inter è quella che sta giocando meglio in questo momento, spero che possa vincere ancora".