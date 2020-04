Ronaldo: "Ogni volta che gioco a calcio, mi rompo qualcosa". Beckham: "Niente è cambiato"

Divertente siparietto tra Ronaldo e David Beckham, ex compagni di squadra al Real Madrid, protagonisti di una diretta Instagram sul profilo del brasiliano: "Ronald, uno dei miei figli, oggi fa il dj", racconta il 'Fenomeno'. "È colpa mia, suonavo coi cd quando era piccolo e lui è cresciuto quindi proprio con questa passione. Ronald è davvero bravo, mette musica elettronica. Lavora principalmente in Brasile, ma ha suonato anche in Europa e in dei club di Ibiza". Non è mancata, poi, una battuta sul calcio: "Giochi ancora?", la domanda del campione inglese. "Adesso solo a tennis. Ogni volta che gioco a calcio, mi rompo qualcosa", la risposta divertita di Ronie. "Insomma, niente è cambiato", la chiosa di Beckham tra le risate di entrambi.