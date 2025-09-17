Rui Costa parla sconsolato di un Benfica distrutto. E attende Mourinho

Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, ha parlato in conferenza stampa dopo l'esonero di Bruno Lage: "Voglio comunicare a tutti i benfiquisti che abbiamo raggiunto un accordo con Bruno Lage, che da oggi non è più l’allenatore del Benfica. Lo ringrazio per tutto quello che ha fatto e provato a fare per il nostro club, per la dedizione mostrata in quest’anno. Ma è arrivato il momento di cambiare. Quanto al prossimo tecnico, contiamo di averlo già sabato, nella trasferta a Vila das Aves", ha dichiarato Rui Costa, prima di rispondere alle domande dei giornalisti. Abbiamo vissuto una settimana dura per tutti i benfiquisti, con risultati inaspettati contro Santa Clara e Qarabag. Non abbiamo perso alcuna competizione, ma per non compromettere la stagione era necessario cambiare. Chi arriverà dovrà essere un allenatore in grado di riportare la squadra ai livelli richiesti e garantirci titoli".

Mourinho? "È inutile parlare di nomi. Non c’è stato nessun contatto. Dopo la partita ho solo parlato con Bruno Lage, decidendo insieme di chiudere qui il percorso". Sul rendimento altalenante della squadra, Rui Costa ha commentato: "Questa settimana ha lasciato un segno. Nonostante la Supercoppa vinta e l’accesso ai gironi di Champions, la squadra si è disgregata. È difficile da spiegare, anche se va ricordato che non abbiamo avuto pause: ogni settimana due partite, con poco tempo per lavorare.

Quando le cose non funzionano, le responsabilità sono di tutti, a partire da me come presidente. Certo, gli ultimi risultati hanno fatto male, ma non possiamo dimenticare che gli obiettivi principali - Supercoppa e Champions - sono stati raggiunti". L'ex fantasista ha confermato che gli allenamenti saranno diretti momentaneamente dallo staff interno: "Abbiamo una struttura solida. Domani è prevista una seduta di recupero e non ci saranno problemi. L’obiettivo è avere il nuovo allenatore già in panchina sabato. Nessuno voleva arrivare a questa situazione, ma la cosa più importante è salvaguardare la stagione del Benfica. Per questo ho preso questa decisione e per questo arriverà un nuovo tecnico già nei prossimi giorni".