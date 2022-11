Sacchi alla Gazzetta: "Il Milan può beneficiare di questa sosta perché ho visto molti rossoneri stanchi"

MilanNews.it

In merito al momento del Milan, Arrigo Sacchi, sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ha spiegato: "Il Milan può beneficiare di questa sosta perché ho visto molti rossoneri stanchi e con la lingua di fuori. Però Pioli dovrà essere bravo a sfruttare questo periodo per ritrovare quel collettivo che gli ha permesso di vincere lo scudetto nello scorso campionato. Il Milan deve tornare a giocare con undici elementi in posizione attiva sia quando si attacca sia quando si difende. Adesso, invece, quando il pallone ce l’hanno gli avversari, regala sempre due o tre giocatori che partecipano poco. Pioli cercherà di correggere questo difetto per ricreare quel gruppo compatto e coeso, stretto e corto, che gli può garantire pressing e velocità di esecuzione. È un allenatore intelligente, sa dove mettere le mani. Bisogna augurarsi che i suoi ragazzi lo seguano con cieca fiducia".