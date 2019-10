Sacchi: "Berlusconi mi ha chiesto di allenare il Monza". La proposta risale a ottobre dello scorso anno

L'edizione odierna del Corriere della Sera riporta le parole di Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, il quale, in un’intervista a Daria Bignardi nel corso della trasmissione L’Assedio su Nove, ha rivelato: "Berlusconi mi ha chiesto di allenare il Monza, però non faccio parte di quei generali che dicevano ‘Armiamoci e partite’. Amo ancora il calcio però non ho più quell’ossessione che in passato mi ha permesso di dare qualcosa in più e tale da tirar fuori l’energia anche dall’alluce". La proposta fu formulata a ottobre dello scorso anno quando fu esonerato Marco Zaffaroni, tecnico scelto dalla precedente proprietà.