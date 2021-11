Sacchi: "Difficoltà Milan in Champions? Significa che la crescita non è completa, ma il cammino non è stato agevole"

Nella lunga intervista rilasciata a La Stampa, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha commentato così le difficoltà in Champions League del Milan: "Significa che la crescita non è completa, ma va anche detto che il cammino non è stato agevole: oltre ad Atletico Madrid e Liverpool, nel girone c’è il Porto che non casualmente, un anno fa, ha eliminato la Juventus. I portoghesi giocano in undici, sono polivalenti, si muovono senza pensare perché hanno automatizzato i movimenti".