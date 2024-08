Sacchi: "Ecco cosa mi aspetto dal Milan. Su Fonseca..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha parlato così del nuovo Milan di Fonseca: "Dal Milan mi aspetto che faccia più pressing quando non è in possesso del pallone e che poi sappia muoversi in velocità aggredendo gli spazi. Questo bisogna fare se si vuole essere una squadra moderna.

Chi inciderà di più tra Fonseca, Motta e Conte? Conte è un allenatore che ha già dimostrato di essere ad altissimo livello. Può incidere parecchio, però gli devono mettere a disposizione i giocatori. Adesso ne ha soltanto 12 o 13: sono pochi. Thiago Motta è uno stratega, ma non so se alla Juve potrà ripetere l’annata di Bologna. Fonseca viene da due stagioni inFrancia, dove non ha incantato. Si integrerà perfettamente con l’ambiente del Milan?".