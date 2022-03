Sacchi: "Leao ha incredibili potenzialità, ma da lui mi aspetto di più"

MilanNews.it

In merito alla condizione fisica del Milan di Pioli, l'ex rossonero Arrigo Sacchi ha spiegato alla Gazzetta dello Sport dopo il derby di ieri sera: "Per correre, corrono. Tutti si sono impegnati, hanno lottato. A centrocampo Kessie e Bennacer hanno lavorato parecchio. I difensori, anche se sono stati pressati pochissimo, sono stati attenti. In attacco Giroud ha fatto pochino e da Leao, dico la verità, mi aspetto di più. Se Pioli lo ha tolto è perché anche lui pretende una maggiore continuità e una maggiore partecipazione al gioco, mi trovo pienamente d’accordo. Leao ha incredibili potenzialità, però deve mettersi in condizione di sfruttarle. Le sostituzioni non hanno cambiato il volto della squadra. Il Milan ha tenuto il possesso del pallone, ha cercato di muovere la difesa avversaria, ma è sempre stato impreciso al momento dell’ultimo passaggio. Troppa precipitazione, troppi errori dovuti alla frenesia, forse anche troppa voglia di fare".