Sacchi: "Pioli ha capito che prima di tutto viene il gioco. Bravi Maldini e Massara a prendere giocatori funzionali alle sue idee"

In merito al lavoro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan, Arrigo Sacchi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Lui ha capito che prima viene il gioco e poi i giocatori. E il gioco aiuta i giocatori a migliorarsi e a non sentirsi soli. Per una precisa strategia economica, che io condivido, il Milan ha scelto di non spendere e spandere sul mercato. Bravi Maldini e Massara a prendere giocatori funzionali alle idee dell’allenatore. E bravo Pioli a fare di questo ragazzi un gruppo, un collettivo. Mi sembra che lui interpreti bene la missione del calcio, nato per essere uno sport offensivo e di squadra".