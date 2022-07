Sacchi: “Scudetto? L’Inter favorita ma il Milan c’è. La Juve rinasca col sacrificio”

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Mister Arrigo Sacchi ha detto la sua a La Gazzetta dello Sportr sul possibile vincitore del prossimo campionato: “Il Mondiale può condizionare, e non poco. È una nuova esperienza e noi italiani non andiamo molto d’accordo con le novità. L’Inter è favorita: rosa ampia, tanta esperienza e giocatori di qualità. In attacco hanno un potenziale incredibile. Juve? L’importante è che i bianconeri ritrovino quello spirito di gruppo e quella volontà di sacrificarsi che, probabilmente, nell’ultima stagione si erano un po’ persi. Però anche in questo caso ci sono degli interrogativi cui dare risposta. Milan? Deve essere superiore sul piano del gioco, non avendo le individualità delle rivali”.