Sacchi: "Scudetto? Pioli sta facendo una specie di miracolo, può fare l'impresa"

MilanNews.it

Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport su Stefano Pioli: "Ha dichiarato che al Milan si sente come in famiglia? Anche per me era così. Ciò dipende dalla storia del club e dal suo stile. Cambiano le persone, ma non cambiano i valori. Pioli sta facendo una specie di miracolo, perché a livello tecnico e a livello di esperienza il Milan è inferiore sia all’Inter, sia al Napoli, sia alla Juve. Però, grazie al fatto che sono un collettivo, i suoi ragazzi sono in testa e, nonostante non abbiano un calendario favorevole, possono davvero compiere l’impresa. Io vedo la mano dell’allenatore quando s’infortuna un giocatore, ne entra un altro e nessuno se ne accorge: significa che il gioco è stato interiorizzato, che tutti sanno quello che devono fare".