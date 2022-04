Sacchi sul Milan: "Non è la squadra più forte, ma è meritatamente primo. Pioli deve puntare sul collettivo"

MilanNews.it

In vista del match di stasera del Milan contro il Bologna, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Il Milan deve vincere per staccare nuovamente Napoli ed Inter, ma non dimentichiamoci che il Milan, lo abbiamo detto mille volte, non è la più forte. È meritatamente in testa, però è una squadra giovane, le manca la necessaria esperienza e il calendario non l’aiuta. Certo che ora deve schiacciare sull’acceleratore, ma deve trovare quella maturità che garantisce continuità di prestazioni. Pioli sa che deve puntare soprattutto sul collettivo perché soltanto così facendo i singoli giocatori non si sentiranno mai soli e renderanno di più".