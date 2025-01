Sacchi sul Milan: "Rossoneri rinvigoriti dalla cura Conceiçao"

Intervenuto come di consueto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, mister Arrigo Sacchi ha analizzato i postumi della sconfitta in Supercoppa italiana per l'Inter di Inzaghi. Queste le sue parole in merito:

"La botta l’ha presa, e anche bella forte, però continuo a pensare che l’Inter sia la squadra migliore della nostra Serie A. Come si dice: errare humanum est... L’importante è capire gli sbagli, correggerli e rimettersi subito in carreggiata. Del risultato di Riad contro il Milan mi sono fatto questa idea: dopo il 2-0 i nerazzurri hanno pensato di aver in tasca la vittoria e hanno un po’ mollato, proprio mentre i rossoneri, rinvigoriti dalla cura Conceiçao, aumentavano il ritmo e prendevano campo".