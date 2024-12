Saelemaekers torna a San Siro: il suo score con la Roma

vedi letture

Alexi Saelemaekers torna a San Siro da avversario per la seconda volta in due stagioni consecutive. L'anno scorso era arrivato con la maglia del Bologna a cui i rossoneri lo avevano girato in prestito; domenica tornerà con la maglia giallorossa della Roma, formazione in cui è finito allo scadere del mercato estivo nella stessa operazione che in prestito ha portato Tammy Abraham a Milanello. E pensare che il belga aveva iniziato da titolare con il Milan questa stagione, nel 2-2 con il Torino che ha aperto il campionato.

Dopo un inizio a singhiozzo in giallorosso, dovuto ad ambientamento, infortunio e confusione generale della squadra, Alexis Saelemaekers è divenuto pedina insostituibile della formazione di Claudio Ranieri, facendosi apprezzare non solo per la sua qualità ma soprattutto per il suo atteggiamento. In totale ha collezionato tra campionato, Europa League e Coppa nove presenze e due gol. Tra campionato e Coppa Italia ha una striscia aperta di quattro gare da titolare di fila. Con il Milan potrebbe arrivare la quinta.