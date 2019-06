Sagnol: "Leonardo ha sempre speso tanto e non ha ottenuto risultati"

Willy Sagnol, ex terzino del Bayern Monaco, a RMC si è soffermato sull'esperienza milanista di Leonardo, tornato da poco al PSG: "Leonardo ha fatto buone cose, come comprare Verratti. Ma bisogna giudicare tutto quello che ha fatto. Al Milan ha speso 200 milioni e non si è nemmeno qualificato per la Champions League, e si sono ritrovati nei guai con il fair play finanziario. Ha sempre speso tanto e non ha ottenuto i risultati attesi".