Sala: "Paolo Maldini è stato un grande esempio per me"

Sul canale Twitch del Milan è intervenuto Luigi Sala, ex difensore milanista, il quale ha dichiarato: "Il giocatore più forte con cui mi sono allenato? Ho avuto la fortuna di allenarmi con tanti grandi giocatori. A livello tecnico credo che Leonardo, Boban e Morfeo avevano delle qualità incredibili. A livello morale dico Maldini, che è stato un grande esempio per me. Non mollava mai, era sempre sul pezzo e mi ha fatto capire perchè ha saputo mantenere per anni un alto livello di rendimento".