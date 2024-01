Samu Castillejo prossimo alle 100 presenze in Serie A: ecco quante di queste sono con il Milan

Nella partita di stasera, Sassuolo-Fiorentina, Samuel Castilejo potrebbe raggiungere le 100 presenze totali in Serie A. L'ex esterno del Milan ne ha totalizzate 13 con il Sassuolo, suo club da quest'estate, senza ancora mettere a segno gol o assist. Tutte gli 86 gettoni precedentemente collezionati sono tutti targati AC Milan, con Castillejo che in quattro stagioni, dal 2018 al 2022, ha segnato 7 gol e servito 8 assist.

Lo spagnolo arrivò al Milan dal Villarreal nell'estate 2018, debuttando in un Milan-Roma 2-1 del 31 agosto 2018. La sua ultima in rossonero fu Milan-Napoli 0-1 del 19 dicembre 2021. Nel 2022 conquistò lo scudetto numero 19 della storia del Milan, poi venne ceduto in Spagna al Valencia dopo 113 presenze e 10 gol tra tutte le competizioni. Da quest'estate è tornato in Italia al Sassuolo.