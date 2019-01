Santos, Sampaoli si presenta con gaffe: "Pelè e Dinho storia del club"

Non comincia nel migliore dei modi l'avventura di Jorge Sampaoli sulla panchina del Santos. L'ex CT dell'Argentina, infatti, nella conferenza stampa di presentazione ha commesso una clamorosa gaffe, parlando di Ronaldinho come punto di riferimento nel club, insieme a Pelé e Neymar. Ma l'ex di Milan e Barcellona non ha mai vestito la maglia del Santos: "Quando sono arrivato al Santos, sono arrivato ad una squadra con tantissima storia, ecco perché sognavo di essere qui. Dobbiamo essere all’altezza della storia di Pelé, di Neymar, di Ronaldinho, le parole di Sampaoli. Ronaldinho, nella sua carriera, ha giocato in Brasile con Gremio, Flamengo, Atletico Mineiro e Fluminense. E i tifosi, ovviamente, non l'hanno presa benissimo.