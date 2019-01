Jeremie Boga, attaccante del Sassuolo, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa. Queste le parole riguardanti Boateng riportate da sassuolocalcio.com: "Boateng al Barcellona? Sicuramente non ci aspettavamo che accadesse, ma penso che per lui sia la realizzazione di un sogno, qualcosa che ha sempre voluto e sono davvero felice per lui, gli auguro buona fortuna".