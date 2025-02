Savicevic: "Capello è stato il miglior allenatore che ho avuto"

Dejan Savicevic, grande ex giocatore rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del suo passato da calciatore al Milan: "In campo puntavo l’uomo e dribblavo. Mi piaceva giocare. Per me, per i miei compagni, per la squadra. Sai, quando fai buoni dribbling, poi vengono buoni gol. Nel Milan avrei potuto fare qualcosa di più. All’inizio è stato difficile, ho fatto fatica a inserirmi. Per fortuna sono rimasto. Poi ho vinto scudetti e Coppa Campioni".

Il montenegrino ha poi dichiarato su Fabio Capello, suo ex allenatore al Milan: "Ha detto che sono uno dei giocatori più forti che ha mai allenato? Mi ha fatto molto piacere, lo ringrazio. All’inizio con lui ho avuto problemi. Ma eravamo in tanti, non ero più un ragazzino, venivo dalla Stella Rossa campione d’Europa. In quel Milan c’erano i tre olandesi e Papin. E Lentini. È stata dura, avevo anche qualche fastidio fisico. Capello mi ha aspettato con pazienza. Adesso posso dire che Fabio è stato il miglior allenatore che ho avuto".