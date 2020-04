Savicevic sul Milan: "Sbagliati diversi acquisti negli ultimi anni, speriamo che torni presto in Champions"

Dejan Savicevic, ex giocatore rossonero, ha commentato così in diretta su Instagram con Carlo Pellegatti il momento attuale del Milan: "Spiace che il Milan non riesca ad ottenere grandi risultati. Dopo la fine dell'era Berlusconi, non si è più ripreso. Sono stati sbagliati diversi acqusiti negli ultimi anni. Speriamo che il Milan torni presto in Champions League".