Seedorf su Gattuso: "Giudico positivamente il suo lavoro, sta facendo il massimo in condizioni non ottimali"

Clarence Seedorf, ex rossonero, ha commentato così il lavoro di Gattuso sulla panchina del Milan ai microfoni di DAZN: "Se sento Gattuso? Sì, sono andato a trovarlo un mese fa. Direi che Gattuso ha fatto un ottimo lavoro. La situazione non è facile, diciamo che al Milan c’è ancora una fase di transizione, ma dall’altra parte si vogliono subito i risultati. Rino lo giudico positivamente, perché ha creato un gruppo che ha dimostrato di lottare in ogni gara. Poi si può discutere sulle scelte, ma questo non mi compete dirlo. È troppo facile da fuori dare opinioni su ciò che non si sa. Credo che Gattuso abbia la serietà, la professionalità e la voglia di migliorarsi sicuramente. E' un leader, a livello di spogliatoio non lo vedo bene, ma benissimo. Lui ha avuto anche delle esperienze, prima del Milan, che sono andate diversamente. Ognuno ha il suo percorso, per me è un amico che sta facendo il suo massimo in condizioni non ottimali. Credo stia facendo realmente un buon lavoro".