Seedorf: "Sulla panchina del Milan ho fatto un ottimo lavoro. Il club era in crisi e tuttora non si sono risolti tutti i problemi"

In merito alla sua esperienza sulla panchina del Milan, Clarence Seedorf ha dichiarato a DAZN: "A livello di risultati e di gioco, abbiamo fatto un ottimo lavoro: arrivai che eravamo a 4 punti dalla retrocessione, e terminai a pari punti per stare in Europa, non ce l'abbiamo fatta per un gol di differenza. Però fu la dimostrazione che il club era veramente in grande crisi e tuttora non si sono risolti tutti i problemi. Era forse il momento sbagliato, ma da parte mia, sono stato felicissimo di aver fatto quell’esperienza, di aver potuto dare un contributo in un momento difficile, di aver potuto dare ai tifosi un momento di speranza. Credo abbiano apprezzato il buon gioco, in tante partite, ed una squadra con un’identità chiara. È stata un’esperienza che ha confermato in me che le mie idee, che avevo ben chiare prima, funzionano e quindi mi ha dato molta più forza di continuare come allenatore, con questa filosofia e con questo metodo di lavoro".