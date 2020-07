Serena: "Ibra punto di riferimento del Milan, che sfida con Cristiano Ronaldo"

Nella lunga intervista rilasciata a tuttojuve.com, Aldo Serena, ex attaccante di Milan e Juventus, ha parlato della sfida di domani sera tra Zlatan Ibrahimvoic e Crsitiano Ronaldo: "Mi aspetto una grande gara da parte di entrambi. Cristiano nel derby è riuscito a sbloccarsi su punizione, trovando così l'ultimo gesto tecnico che manca ad un calciatore per fare gol. E non è stata solo quella la notizia positiva, è riuscito a raggiungere quota venticinque battendo un altro record che non decadeva dagli anni '60. Ibrahimovic, invece, è un punto di riferimento costante dentro e fuori per i compagni, non gioca più in un raggio d'azione ampio come qualche anno fa ma riesce sempre ad avere le giuste armi per farsi notare in fase di conclusione. E' bravo ad infondere fiducia nei suoi compagni, soprattutto nei momenti difficili in cui si pensa di non poter segnare. C'è sempre speranza che con lui in campo possa cambiare qualcosa".