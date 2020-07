Serena: "Milan in grande condizione, avversario pericoloso per la Juventus"

Ai microfoni di TuttoJuve.com, il doppio ex di Milan e Juventus, Aldo Serena, ha commentato così la gara di domani sera a San Siro: "Il match è molto interessante, il Milan si sta riproponendo non solo dal punto di vista dei risultati ma anche come interpretazione del gioco in un momento così difficile per via del gran caldo e di una preparazione che non può esser ottimale. E' in prospettiva una squadra molto pericolosa per la Juventus, che d'altro canto ha ripreso a viaggiare sui suoi ritmi. Sta ritrovando la facilità a calciare in porta, grazie anche ai colpi dei singoli e ad una buona costruzione di gioco. Difficilmente, dall'alto della loro esperienza, i bianconeri si faranno sfuggire questo campionato. Il Milan è in grande condizione ed è difficile da affrontare, ma non credo sarà affrontata con leggerezza. La Juventus ha sempre quell'attenzione particolare per i dettagli, il problema non sarà questo ma per me le incognite saranno la questione caldo e il ritmo abbinato alla tenuta atletica che si potrà avere nel corso dei novanta minuti".