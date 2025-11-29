Serginho: "Leao non mi piace da prima punta. Quando è in giornata vince le partite da solo"

Serginho, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di Sky: "Vincere il derby porta grande fiducia. Il campionato è molto equilibrato. Il Milan ha iniziato male, poi si è ripreso. Non si è ancora capito chi può vincere il campionato. Leao prima punta? Non mi piace. La sua forza è quando parte largo e va all'uno contro uno, quando gioca spalle alla porta fa più fatica. Leao è forte ovunque, ma nel suo ruolo rende meglio. Non lo vedo come prima o seconda punta, lo vedo meglio da esterno.

Se mi sarebbe piaciuto giocare con Leao? Sarebbe stato bello. Quando è in giornata vince le partite da solo. Però io non mi posso lamentare visto che avevo davanti gente come Seedorf, Kakà e Shevchenko. Nkunku? Ha fatto il suo percorso in Premier, il cambiamento di campionato e di squadra non è facile, un giocatore si deve adattare. Ha tanto da dimostrare, spero possa inserirsi in fretta nella squadra rossonera".

