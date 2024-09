Serie C, la Ternana di Abate vince 8-0 contro il Legnago

vedi letture

Tanti gol e tanto spettacolo nelle gare del pomeriggio della sesta giornata di Serie C. Nel Girone A l’Atalanta U23, trascinata da Vlahovic autore di una doppietta, infligge un pesante 5-1 contro la Pergolettese, mentre l’Alcione Milano vince 2-0 in casa del Caldiero Terme, alla seconda sconfitta di fila. Grande rimonta invece del Lecco che in casa va sotto per 2-0 contro l’Arzignano nei primi 20’, ma nella ripresa trova prima il pareggio e poi il gol vittoria firmato da Sipos a dieci minuti dalla fine. Un successo che permette ai lombardi di tenere il passo delle prime e assestarsi al quarto posto momentaneo.

Nel Girone B invece la Ternana festeggia nel migliore dei modi il passaggio di proprietà annunciato poco prima del fischio d’avvio: le Fere vanno a segno infatti per ben otto volte, mandando a segno ben sette calciatori diversi (solo Cicerelli segna infatti una doppietta) contro un Legnago ancora ultimo con zero punti. Spettacolo anche a Lucca dove i padroni di casa vanno sotto con la Pianese, rimontano fino al 3-1 per poi crollare nel finale e farsi raggiungere allo scadere dai bianconeri rimasti anche in dieci uomini.

Infine nel Girone C cinquina del Trapani in casa del Potenza con doppietta nel finale di Facundo Lescano.

6ª GIORNATA – 24-25-26 SETTEMBRE 2024

GIRONE A

Martedì ore 18.30

Albinoleffe-Pro Patria 0-0

Martedì ore 20.45

Vicenza-Renate 1-0

Novara-Pro Vercelli 1-0

Padova-Virtus Verona 4-1

Mercoledì ore 18.30

Atalanta U23-Pergolettese 5-1

Caldiero Terme-Alcione 0-2

Lecco-Arzignano 3-2

Mercoledì ore 20.45

Feralpisalò-Giana Erminio

Giovedì ore 18.30

Union Clodiense-Trento

Giovedì ore 20.45

Triestina-Lumezzane

GIRONE B

Martedì ore 20.45

Arezzo-Gubbio 2-0

Sestri Levante-Torres 1-2

Mercoledì ore 18.30

Lucchese-Pianese 3-3

Ternana-Legnago 8-0

Giovedì ore 18.30

Carpi-Ascoli

Milan Futuro-SPAL

Pineto-Pontedera

Giovedì ore 20.45

Campobasso-Vis Pesaro

Perugia-Rimini

Virtus Entella-Pescara

GIRONE C

Martedì ore 20.45

Casertana-Taranto 2-0

Team Altamura-Cavese 0-0

Turris-Avellino 0-0

Mercoledì ore 18.30

Potenza-Trapani 1-5

Mercoledì ore 20.45

Catania-Audace Cerignola

Crotone-Sorrento

Foggia-Giugliano

Latina-ACR Messina

Giovedì ore 18.30

Juventus Next Gen-Picerno

Giovedì ore 20.45

Monopoli-Benevento