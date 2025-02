Sheva entra nella Hall of Fame rossonera: "È un onore e un orgoglio. Milanisti si rimane per sempre"

Andriy Shevchenko, grande ex attaccante rossonero, sarà presente questa sera a San Siro per Milan-Inter e prima della partita entrerà ufficialmente nella Hall of Fame rossonera. Questo il suo pensiero alla Gazzetta dello Sport: "Un significato enorme. È un onore e un orgoglio far parte della storia gigantesca del Milan. Sono andato oltre il più bello dei miei sogni. Ringrazio i tifosi del Milan per l’affetto forte, speciale e ricambiato, che mi hanno dimostrato da subito. Sapevo di sbarcare nel più grande club del mondo. Avevo motivazioni, voglia e venivo dalla scuola di Lobanovskyi. La fatica non mi faceva paura.

Chi sento dei miei ex compagni? Quasi tutti. Il nostro non era un legame solo... di calcio: eravamo compagni e amici. In campo e fuori. Parlo spesso con Maldini, il nostro capitano, la nostra bandiera. E poi con Ambrosini, Albertini, Pirlo e Costacurta. In occasione del decennale della vittoria del mio Pallone d’oro, mi hanno mandato un video celebrativo. Milanisti si rimane per sempre".