Sheva: "Il Milan è una squadra speciale soprattutto per i tifosi e per la sua storia"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Andriy Shevchenko, ex attaccante rossonero, ha parlato anche del suo amore per il Milan. Ecco le sue parole: "Il Milan è una squadra speciale soprattutto per i tifosi. E la sua storia. Non bisogna mai dimenticare la storia del Milan: racconta di coppe Campioni, di campionati, di grandi nomi, di grandi giocatori, dirigenti, presidenti, di tutti quelli che hanno fatto diventare il Milan una gran squadra.

Ora bisogna costruire un progetto. Nessuno ha la bacchetta magica, ma sarebbe bello avere una linea precisa, un’idea chiara su dove stiamo andando. Se un giorno mi piacerebbe avere un ruolo al Milan? Io sono dove sono adesso (dal gennaio 2024 è presidente della federcalcio ucraina, ndr): sto cercando di fare del mio meglio nella posizione in cui sono, in un momento così difficile come può immaginare".