Sheva punta su Tonali: "Questo può essere il suo anno, può diventare un grandissimo"

L'ex rossonero Andriy Shevchenko, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha rilasciato queste dichiarazioni su Diaz e Tonali: "Diaz mi piace per come si muove tra le linee, è svelto, riceve palla e si gira velocemente, punta sempre avanti. Questo può essere l’anno di Tonali. Ha fatto vedere di poter essere un giocatore importante, ha davanti margini di crescita enormi. Può diventare un grandissimo. Bravo anche Maignan, non si vince lo scudetto in Francia davanti al Psg per caso".