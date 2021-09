Shevchenko su Ibra: "È la testa che lo rende ancora così competitivo"

Andriy Shevchenko, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Lo conosco, è la testa che lo rende ancora così competitivo, l’ambizione di voler essere ancora determinante. E potrà esserlo, non per 60 partite ma in quelle in cui ci sarà, sì. E sarà decisivo anche in spogliatoio: è un leader, sa come guidare i più giovani".