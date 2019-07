Simone: "Cutrone deve avere pazienza, non è ancora pronto per fare il titolare al Milan. Su Piatek e André Silva..."

Per parlare dei tre attaccanti che ci sono attualmente nella rosa del Milan, La Gazzetta dello Sport ha intervistato Marco Simone, ex centravanti milanista. Ecco le sue parole: "Piatek mi hafatto un'ottima impressione, di certo non è un fuoco di paglia. Mi piace, però va messo in condizione di rendere al meglio. André Silva? A me è sempre piaciuto, le qualità sono evidenti, ma il Milan con lui non ha avuto pazienza. Ai miei tempi ci sarebbe stata. Non si può accusare lui di essersene andato. Cutrone? Deve avere pazienza, non è ancora pronto per fare il titolare al Milan. E’ un buon attaccante ma non un fuoriclasse. Scalpitare in questo modo non è la direzione giusta".