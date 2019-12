Simone: "Piatek troppo isolato. Ibra? Non vedo quale altro attaccante possa arrivare"

Intervenuto a Radio Sportiva, l'ex rossonero Marco Simone ha parlato così di Piatek e di Ibrahimovic: "È sempre difficile fare la scelta giusta al momento giusto, però è vero che Piatek soffre perchè è un po' troppo isolato: non ha un sostegno che può attirare altri difensori, perché non mettere subito due attaccanti oppure aggiungerne uno coi cambi? Ibra se arriva può dare una mano: non è mai stato un giocatore di grande movimento, ma la sua presenza negli ultimi 20 metri può dare più spazio a Piatek. Non so se verrà ma col budget che ha il Milan non vedo quale altro attaccante possa arrivare".