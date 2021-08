Simone su Ibra e Giroud: "E' con giocatori così che la squadra cresce, la loro presenza sarà utile ai più giovani"

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Marco Simone, ex attaccante milanista, ha rilasciato queste parole su Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic: "E' con giocatori così che la squadra cresce. La loro stessa presenza sarà utile ai più giovani per maturare in campo e migliorare nella professionalità. Da Theo e Leao, vale per tutti i ruoli. E’ con calciatori così che il Milan potrà puntare ancora alle prime posizioni, dall’anno prossimo anche allo scudetto. L’Inter senza Conte ha perso qualcosa in competitività".