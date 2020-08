Protagonista con il Psg in questi giorni di Champions League, il futuro di Thiago Silva è già scritto ed è lontano da Parigi. Secondo quanto riporta Sky Sport, la squadra in vantaggio per firmare il brasiliano è la Fiorentina di Rocco Commisso. Il club Viola è in contatto con il giocatore che, tuttavia, non ha ancora deciso il proprio destino.