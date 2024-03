Spagna, De La Fuente: "Brahim Diaz? L'avevo convocato, ma ha rifiutato per il Marocco"

"Non ho preteso niente, non ho mai fatto pressioni e mai lo farò. Io parlo sul campo, dove si è bravi e si accumulano i meriti. Non sono il tipo di persona che fa queste cose". Così si è espresso Brahim Diaz sulla scelta di accettare la convocazione del Marocco, togliendosi la possibilità di accettarne una eventuale da parte della Spagna.

Sul tema, di cui si è tanto discusso in Spagna negli ultimi giorni, si è espresso anche il commissario tecnico della Roja José de la Fuente, intervenuto in conferenza stampa dopo le convocazioni: "Il 1° marzo fornisco una pre-lista che lo include. C'è un documento del 9 marzo in cui rinuncia a giocare con la Spagna. Non potevo farlo venire, ho fatto quello che dovevo fare sportivamente"

Questo l’elenco completo:

Portieri: Unai Simon, Raya, Remiro

Difensori: Carvajal, Navas, Pedro Porro, Laporte, Le Normand, Vivian, Pau Cubarsi, Gayà, Grimaldo

Centrocampisti: Rodrigo, Zubimendi, Merino, Fabian, Alex Baena, Sancet

Attaccanti: Morata, Williams, Yamal, Olmo, Joselu, Gerard Moreno, Oyarzabal, Sarabia