Spezia, l'attaccante scuola Milan N'Gbesso ceduto in prestito all'Alessandria

© foto di TuttoSalernitana.com

Lo avevamo raccontato ieri e oggi è arrivata l'ufficialità: il giovane attaccante dello Spezia Henoc N'Gbesso passa all'Alessandria in prestito. A comunicarlo è il club piemontese, che pochi minuti fa ha dato il benvenuto all'attaccante italiano: "Attaccante, classe 2003, Henoc N’Gbesso arriva in Grigio dallo Spezia con trasferimento a titolo temporaneo. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan, N’Gbesso si è poi trasferito allo Spezia nella scorsa stagione, giocando 17 partite con 5 gol e 10 assist. Per lui, nato in Costa d’Avorio, ma di nazionalità italiana, anche 23 gare e 5 gol nelle giovanili azzurre".