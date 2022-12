Fonte: tuttomercatoweb.com

Tuttosport oggi in edicola fa un nuovo nome per l'attacco dello Spezia: il club ligure ha messo nel mirino Fabio Borini, che con il Fatih Karagumruk ha realizzato 8 gol in stagione. Sarebbe un ritorno in Serie A per l'ex Roma, Milan, Bologna e Verona.