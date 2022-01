Stroppa: "Questo Monza come il Milan dei tempi d'oro. Sul mercato mi fido di Galliani"

Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport parlando a 360 gradi, dal Covid-19 fino al ritorno in campo e al mercato: “Mi auguro di aver sconfitto il virus, anche se non ho ancora capito se chi lo ha avuto e ha la terza dose di vaccino possa ancora prenderlo o meno, meglio andarci cauti quindi. Il rischio di essere nuovamente contagiati c’è, noi avevamo un solo no vax, ma non è stato lui a creare il focolaio, è stato a causa dei figli di Paletta, infatti prima della sfida contro il Brescia avevamo solo lui e Mota positivi, poi siamo saliti a 5 e infine a 15. Bassetti? Sono d’accordo con lui sul far giocare i positivi vaccinati e asintomatici. - continua Stroppa soffermandosi sulla squadra – I nuovi? La qualità dei giocatori è nota a tutti, ma siamo convinti di non aver sbagliato neanche gli uomini. Con Molina ho vinto un campionato, Ramirez lo conosco e mi spiace solo che si sia fermato quando stava trovando la condizione migliore. Punta? Mi fido del nostro boss, a Galliani non devo insegnare nulla. Ai ragazzi dico che il Monza è un po' come il Milan dei tempi d’oro. La maglia pesa, ma è un onore portarla. Avversari per la A? Pisa, Brescia, Lecce, Benevento e Cremonese”.