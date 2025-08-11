Supercoppa Uefa: il Psg non convoca Donnarumma
(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Gianluigi Donnarumma non è stato convocato dal Paris Saint Germain per la Supercoppa Uefa, in palio mercoledì prossimo a Udine contro il Tottenham. Lo scrivono i media francesi, sottolineando che la decisione sottende una prossima uscita del portiere azzurro.
Tra i convocati di Luis Enrique c'è invece Lucas Chevalier, il portiere preso pochi giorni fa dal Lille, che sarà quindi titolare contro gli Spurs. Il giovane francese compare nelle foto dell'allenamento odierno pubblicate sul sito del club, al contrario di Donnarumma, che a quanto pare non ha lavorato con i compagni di squadra. (ANSA).
