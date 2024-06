Tanti auguri a Cafu: l'ex terzino rossonero compie 54 anni

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 12:20 Gli ex

Oggi è il compleanno di Cafu, terzino brasiliano che ha fatto la storia con il Milan tra il 2003 e il 2008, anni in cui ha militato in rossonero. Il "Pendolino", proveniente dalla Roma, totalizzò 166 presenze con 4 reti all'attivo nel suo trascorso al Milan, e il Palmares rossonero del neo 54enne parla da solo: 1 Supercoppa Europea (2003), 1 Scudetto (2004), 1 Supercoppa Italiana (2004), 1 Champions League (2007), 1 Mondiale per Clubs (2007).

Cafu ha vinto tantissimo anche senza i colori rossoneri addosso. Ecco tutti i suoi trionfi: 4 Campionati Paulista (1989, 1991, 1992, San Paolo; 1996, Palmeiras), 1 Campionato Brasiliano (1991, San Paolo), 2 Coppe Libertadores (1992, 1993, San Paolo), 2 Coppe Intercontinentali (1992, 1993, San Paolo), 2 Recope Sudamericane (1993, 1994, San Paolo), 1 Supercoppa Sudamericana (1993, San Paolo), 1 Coppa delle Coppe (1995, Real Saragozza), 1 Scudetto (2000-01, Roma), 1 Supercoppa Italiana (2001, Roma), 2 Campionati del Mondo (1994, 2002, Nazionale Brasiliana), 2 Coppe America (1997, 1999, Nazionale Brasiliana), 1 Confederations Cup (1997, Nazionale Brasiliana)