Tassotti: "Quando si tornerà a giocare? Il primo obiettivo ora è uscire di nuovo di casa"

Come uscirà il calcio da questa pandemia? Lo ha chiesto La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina a Mauro Tassotti. Ecco la risposta dell'ex terzino rossonero: "Non saprei. Il primo obiettivo mi pare che sia uscire di casa. In qualche modo ce la faremo, che sia giocare fino a estate inoltrata, fare tre partite la settimana, pensare ai playoff. Vedo che in lega ci sono schieramenti opposti, ma la cosa che mi preme di più ora è che il sud dell’Italia impari dagli errori e dai tentennamenti. In Lombardia è stato difficile, ci siamo trovati a combattere con cose che non erano mai accadute. Mi pare che altrove sia andata allo stesso modo, forse peggio. Negli italiani c’è uno spirito riscoperto da tenere stretto per il futuro, altrimenti tutto passa per niente. La lezione deve servire anche a chi governa: fai tagli alla sanità e poi ti trovi a non avere posti negli ospedali. Ora bisognerà avere sensibilità e occhio lungo".