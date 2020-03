Tassotti su Maldini: "L'ho sentito e l’ho trovato sollevato"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Mauro Tassotti ha parlato così di Paolo Maldini, risultato positivo al coronavirus: "L'ho sentito e l’ho trovato sollevato. Sheva a Londra ormai è chiuso in casa, anche per lui il golf è off limits. Mi ha detto che ha cercato di allenare i figli per tenersi in forma, ma ha smesso subito perché non volevano fare quello che suggeriva".