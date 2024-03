Tassotti su Pioli: "Ha lavorato molto bene in questi anni al Milan, con lui sono cresciuti tantissimi giocatori"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 11:10 Gli ex

Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Mauro Tassotti ha parlato anche di Stefano Pioli e del suo futuro sulla panchina del Milan. Ecco le sue dichiarazioni: "Pioli è l’allenatore giusto o è a fine ciclo? Per me ha lavorato molto bene in questi anni. Il Milan è una delle squadre italiane più piacevoli da vedere e con lui sono cresciuti tantissimi giocatori, da Leao a Hernandez, da Kessie a Bennacer fino allo stesso Calhanoglu".

In merito alla politica dei giovani del club di via Aldo Rossi, Tassotti ha invece dichiarato: "Il Milan ha vinto uno scudetto con un gruppo ricco di giovani. Piuttosto, vale la pena riflettere sul passaggio successivo: quando un giovane cresce, occorre tenerlo. Faccio un esempio: Theo è tra i migliori terzini al mondo, se decidi di venderlo per reinvestire devi avere pronta un’alternativa al suo livello".