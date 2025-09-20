Theo Hernandez e Kessié si ritrovano: abbracci e sorrisi tra i due prima di Al Hilal-Al Ahli

Incontro romantico in Arabia Saudita: è quello che è successo ieri tra Theo Hernandez e Frank Kessié. I due ex Milan, infatti, si sono incrociati nella sfida tra l'Al-Hilal e l'Al-Ahli.

Sorrisi e abbracci tra i due che hanno condiviso una forte esperienza con la maglia del Diavolo.