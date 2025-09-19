Ex Milan, Iacopo Cernigoi è un nuovo giocatore del Cluj

Iacopo Cernigoi, prodotto del settore giovanile del Milan, è un nuovo giocatore del Cluj, formazione che milita nel massimo campionato della Romania. Questo il comunicato ufficiale del club rumeno: "Siamo felici di annunciare che da oggi Iacopo Cernigoi è il nostro nuovo attaccante! Iacopo è cresciuto nel settore giovanile del Mantova, dove è stato notato dal Milan, con cui ha poi militato nelle giovanili. A livello senior, Iacopo ha militato esclusivamente nel calcio italiano, vestendo maglie come Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia e Vicenza, e la scorsa stagione ha indossato la maglia del Rimini. Gli auguriamo buona fortuna e tanti altri successi con il nostro club!".

Dopo essere uscito dal settore giovanile rossonero, Cernigoi ha giocatore nella Pro Sesto, Seregno, Virtus Verona, Vicenza, Pisa, Paganese Rieti, Sambenedettese, Juve Stabia, Salernitana, Pescara, Feralpisalò, Crotone e Rimini. L'attaccante era svincolato e ha deciso di continuare la sua carriera in Romania.