F.Inzaghi: "Nesta e Maldini? Per fortuna sono diventati miei compagni"

Filippo Inzaghi, attuale tecnico del Palermo e grande ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista a Men's Health nella quale ha ricordato la finale di Champions League del 2007 che il Diavolo vinto ad Atene contro il Liverpool con una doppietta proprio di SuperPippo: "Ogni tanto riguardo la doppietta ad Atene. Per dieci notti di fila mi svegliavo convinto di dover ancora giocare quella partita.

Ho avuto la fortuna di condividere il campo con tanti campioni straordinari, Pirlo, Gattuso, Ambrosini, Seedorf, ma se devo sceglierne uno, dico Kaká, perché è stato davvero speciale. Con lui abbiamo fatto qualcosa di eccezionale. Anche Shevchenko era formidabile e con Ibrahimovic abbiamo formato una grande coppia. Nesta e Maldini? Per fortuna sono diventati miei compagni”.

