Reina vota Pioli: "Con lui la Fiorentina diventerà competitiva"

Pepe Reina, ex portiere tra le tante anche del Milan per due stagioni, si è ritirato da poco dal calcio giocato, con la maglia del Como. L'ex leggenda del Liverpool è stato intervistato da Radio Bruno. Il suo pensiero su De Gea: "Davvero tanto di cappello. Dopo un anno di inattività, non mi aspettavo un rientro con tanta sicurezza, leadership e fiducia nei propri mezzi. È stato eccezionale e ha garantito molti punti alla squadra. La scorsa stagione è stato il calciatore più determinante per la Fiorentina".

Un elogio anche a Stefano Pioli: "Se è riuscito a cambiare l’atteggiamento mentale di quel Milan, allora potrà sicuramente alzare ulteriormente il livello della Fiorentina, che già parte da una base solida. Con Pioli potrà diventare davvero competitiva".