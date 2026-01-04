Thiaw, sono già 3 reti in Premier: l'anno scorso 3 furono gli autogol

Il Newcastle United questo pomeriggio, domenica 4 gennaio, ha sconfitto per 2-0 il Crystal Palace. A segnare il raddoppio per i Magpies ci ha pensato Malick Thiaw, ex calciatore del Milan. Un'ottima prima stagione in Inghilterra per il tedesco che ha trovato, con quello di oggi, il terzo gol in campionato con la sua nuova maglia. L'ex rossonero si sta riscoprendo goleador in Premier League e si sta ben comportando anche nel reparto difensivo, di cui ormai è un titolare quasi fisso.

Già tre gol dunque. Ed è singolare pensare che Malick Thiaw sia arrivato a segnare tre reti in campionato, appena la stagione successiva di quella in cui aveva segnato 3 autogol. L'anno scorso infatti, nel suo ultimo anno con il Milan, il tedesco ha guidato la classifica autoreti Serie A con tre palloni messi alle spalle del proprio portiere: due arrivarono con il Torino, uno all'andata e uno al ritorno, mentre il terzo nella seconda partita contro la Fiorentina. L'unica rete nella porta giusta arrivò in Champions League, quando Thiaw aprì le marcature della gara contro il Real Madrid.